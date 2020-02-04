Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2315 про забезпечення виконання рішення Конституційного суду України щодо оскарження постанови суду про продовження терміну утримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроект проголосовал 361 нардеп.

Відповідно до законопроєкту, постанова суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, винесена під час судового провадження в суді першої інстанції до прийняття судового рішення по суті, може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Проектом пропонується внести зміни до статей 76, 331, 392, 394, 395, 400, 407, 423 КПК України та доповнити Кодекс статтею 422-1.

Ці зміни передбачають:

– можливість судді апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанцій у випадках перегляду ним в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті;

– можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, постановлених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті;

– подання апеляційної скарги на такі ухвали суду першої інстанції, безпосередньо до суду апеляційної інстанції;

– повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду такої апеляційної скарги;

– процесуальний порядок перевірки судом апеляційної інстанції відповідних ухвал суду першої інстанції;

– повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції.