Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За законопроект проголосовал 361 нардеп.
Відповідно до законопроєкту, постанова суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, винесена під час судового провадження в суді першої інстанції до прийняття судового рішення по суті, може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Проектом пропонується внести зміни до статей 76, 331, 392, 394, 395, 400, 407, 423 КПК України та доповнити Кодекс статтею 422-1.
Ці зміни передбачають:
– можливість судді апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанцій у випадках перегляду ним в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті;
– можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, постановлених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті;
– подання апеляційної скарги на такі ухвали суду першої інстанції, безпосередньо до суду апеляційної інстанції;
– повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду такої апеляційної скарги;
– процесуальний порядок перевірки судом апеляційної інстанції відповідних ухвал суду першої інстанції;
– повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції.
- Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2166, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців.