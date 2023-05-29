Джерело: Верховна Рада України
На засіданні 29 травня 2023 року розглянули проєкт, поданий Президентом України від 27 травня 2023 року “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран” (реєстр. № 9333).
РНБО України підтримала внесені Кабінетом Міністрів України пропозиції щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран строком на 50 років.
“За” проголосували 328 депутатів. Про це написав народний депутат України Олексій Гончаренко: “Після того, як вони допомагають росії, надають сотні шахедів, які кошмарять наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції – це добре, але недостатньо”.
У проєкті йдеться про такі заборони:
- Обмеження торговельних операцій з товарами з резидентами Ісламської Республіки Іран.
- Обмеження торговельних операцій з послугами, які пов’язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням товарів з резидентами Ісламської Республіки Іран.
- Повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ісламської Республіки Іран територією України, пов’язаних з операціями, визначеними у підпунктах 1 і 2 цього пункту.
- Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів Ісламської Республіки Іран за операціями, визначеними у підпунктах 1 і 2 цього пункту.
- Запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України.
- Заборона передання резидентам Ісламської Республіки Іран технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
- Заборона здійснення інвестицій в Ісламську Республіку Іран та до / на користь резидентів Ісламської Республіки Іран.
- Зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ісламської Республіки Іран.
- Заборона здійснення Національним банком України реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент Ісламської Республіки Іран.
- 25 травня в Ірані офіційно представили новітню балістичну ракету “Хорремшехр-4” або “Хейбар”.
- Іран використовує територію України для випробувань своєї зброї. У Пентагоні сказали, що Україна стає “бойовою лабораторією” за межами Близького Сходу.
- За інформацією ЗМІ, Іран таємно постачав Росії мільйони куль і сотні тисяч снарядів, аби РФ могла продовжувати війну проти України. Більш того, згідно з даними джерел, Тегеран планує надати РФ ще більше такої допомоги.