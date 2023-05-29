Верховна Рада України погодила законопроєкт "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран"

Джерело: Верховна Рада України

На засіданні 29 травня 2023 року розглянули проєкт, поданий Президентом України від 27 травня 2023 року “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран” (реєстр. № 9333).

РНБО України підтримала внесені Кабінетом Міністрів України пропозиції щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран строком на 50 років.

“За” проголосували 328 депутатів. Про це написав народний депутат України Олексій Гончаренко: “Після того, як вони допомагають росії, надають сотні шахедів, які кошмарять наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції – це добре, але недостатньо”.

У проєкті йдеться про такі заборони: