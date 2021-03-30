Верховна Рада України підтримала в першому читанні пакет президентських законопроєктів, який передбачає запровадження податкової амністії капіталів тривалістю 1 рік.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про законопроєкти №5153, 5155, 5156 “щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету”.

Вони були ініційовані главою держави Володимиром Зеленським.

За проєкт закону №5153 проголосували 245 нардепів, № 5155 – 249 нардепів, №5156 – 252 нардепа (від “Слуги народу”, груп “За майбутнє”, “Довіра”).

Йдеться про надання можливості тим, хто десятиліттями не сплачували податки з доходів, легалізувати їх (так звана “нульова декларація”).

Вихід “з тіні” й добровільне декларування: про що закони

Перший документ із поданого пакету – законопроєкт №5153 “розроблено з метою детінізації економіки”.

Згідно із законопроєктом, амністія капіталів (добровільне декларування) триватиме рік: з липня 2021 року по липень 2022-го.

Йдеться про одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Амністією капіталів зможуть скористатися: фізичні особи – резиденти України ( у тому числі самозайняті особи); фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування чи на момент нарахування доходів, за рахунок яких були отримані об’єкти декларування.

Вони отримають право подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать на праві приватної власності. Йдеться про активи, які були одержані за рахунок доходів, що підлягали оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки і збори, а також про активи, які не були задекларовані протягом будь-якого з податкових періодів до 1 січня 2021 року.

Передбачена можливість подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації знеособлено (без ідентифікації декларанта) через спеціально уповноваженого представника– нотаріуса. В декларації не зазначатиметься інформація про джерела походження задекларованих активів.

В одноразовій декларації можуть бути відображені такі активи:

• валютні цінності (крім коштів у готівковій формі);

• цінні папери;

• рухоме та нерухоме майно, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва;

• частки (паї) у майні юридичних осіб, що знаходяться (зареєстровані) як в Україні, так і за кордоном.

Для того, щоб вивести активи “з тіні”, потрібно буде сплатити відсоток. Збір при поданні “нульової декларації” визначатиметься за такими ставками:

• 5% з валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні;

• 9% з валютних цінностей, розміщених на рахунках у фінансових установах за кордоном, а також інших активів (зокрема рухомого і нерухомого майна, майнових і корпоративних прав, фінансових інструментів), що знаходяться (зареєстровані) за кордоном;

• 2,5% від номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання “нульової” декларації.

Не підлягатимуть легалізації (вважатимуться автоматично амністованими) кошти та активи в межах мінімуму, передбаченого законопроєктом:

• квартира – до 120 кв. м. чи майнові права на таку квартиру;

• будинок до 240 кв. м. чи незавершене будівництво, за умови права власності на землю під ним;

• нежитлові будівлі некомерційного призначення та/або нежитлові будівлі незавершеного будівництва некомерційного призначення загальною площею, яка не перевищує 60 кв. метрів;

• земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України;

• один транспортний засіб особистого некомерційного використання, який на дату завершення періоду подання “нульової” декларації належав фізичній особі на праві власності (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб i більше; легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3000 куб. см та/або середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2021 року;, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 куб. см; літака, гелікоптера, яхти та катера);

• спадок від родичів;

• інші активи, сумарна вартість яких на дату завершення періоду одноразового добровільного декларування не перевищує 400 тисяч гривень.

Амністія капіталів (“нульова декларація”) є добровільним заходом. Як запевняв голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, ніхто не примушуватиме подавати відповідні декларації і виводити гроші “з тіні”.

Не зможуть подати “нульову декларацію” ті, хто, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до закону у сфері запобігання корупції. Об’єктами декларування не можуть бути активи, одержані чи набуті внаслідок вчинення дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень.

Держава гарантуватиме суб’єкту одноразового добровільного декларування:

• звільнення (у разі сплати збору з “нульової декларації”) від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства та від обов’язку сплати податків і зборів із доходів, які стали джерелом одержання активів, зазначених у “нульовій декларації”;

• нерозголошення державними органами та їх посадовими особами відомостей, що містяться в “нульових деклараціях” (за винятком випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду);

• заборону на використання відомостей, що містяться в добровільній декларації, у розслідуваннях та/або перевірках відносно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях.

Законопроєкти №5155 та №5156 пов’язані із першим.

Документ №5155 передбачає звільнення осіб, які подали добровільну (“нульову”) декларацію, від відповідальності за порушення валютного законодавства.

Проєкт закону №5156 визначає підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності особи, яка подала добровільну декларацію та виконала інші вимоги. Також цим документом передбачено, що подача добровільної декларації та сплата суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, ЄСВ та пенсійного збору.

Законопроєктом встановлюються гарантії щодо недопустимості використання документів, отриманих у порядку “нульового” декларування, як доказів у провадженнях. Запроваджується відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в добровільній декларації.