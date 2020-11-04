Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3911 проголосували 235 нардепів.

“В Україні є дуже велика проблема з тим, що деякі громадяни дозволяють собі телефонувати і повідомляти в органи внутрішніх справ про фальшиві мінування. В першу чергу це стосується серйозних об’єктів критичної інфраструктури. Звучать заяви по телефону про замінування вокзалів, станцій метрополітену, аеровокзалів. Тисячі людей отримують нервовий стрес, не встигають у своїх справах”, – зазначив, представляючи документ у залі ВР, заступник голови МВС Антон Геращенко.

Він наголосив, що зараз законодавство “дуже м’яке” щодо осіб, які повідомляють про “мінування”. “Фактично суди виносять як правило умовні терміни або штрафи”, – повідомив Геращенко.

Законопроєктом вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу України.

Зокрема, вводиться конфіскація майна за неправдиві мінування (тюремні терміни залишаються незмінними):

1. За завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років з конфіскацією майна або без такої. У чинній редакції конфіскація не передбачена.

2. Ті ж дії, якщо об’єктами “мінування” стали критично важливі об’єкти інфраструктури, будівлі або споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, установи охорони здоров’я, заклади освіти, або якщо це спричинило тяжкі наслідки, пропонується карати позбавленням волі на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Зараз санкція не передбачена.