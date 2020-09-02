Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід із паперового на електронний варіант трудових книжок.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3623 проголосували 283 народні депутати.

Документом пропонується поступово відмовитися від паперових трудових книжок в Україні. Замість цього буде запроваджено облік трудової діяльності працівника в електронній формі (в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).

Планується встановити п’ятирічний перехідний період. Це необхідно для включення до Державного реєстру відомостей із паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.

Протягом цього періоду буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма.

Вносити відомості про трудову діяльність до реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій документів (трудової книжки, довідок і т.п.) будуть працівник і роботодавець із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Після внесення відомостей до реєстру роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки на руки працівнику під підпис. Також передбачено обов’язок роботодавця вносити на вимогу працівника в паперову трудову книжку запис про прийом на роботу, переведення і звільнення.

Ведення трудової книжки в електронному форматі забезпечить умови для впровадження автоматичного призначення пенсій і соціальних виплат (без особистого звернення працівника до Пенсійного фонду).

При цьому зберігається можливість відкласти вихід на пенсію (якщо людина продовжує працювати після досягнення пенсійного віку). У цьому випадку розмір майбутньої пенсії буде збільшуватися на 0,5-0,75 %.

При автоматичному розрахунку пенсії електронна система буде давати рекомендації щодо найбільш вигідного варіанту і дату призначення пенсії.