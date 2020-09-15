Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3851 проголосували 273 нардепа.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту закону “є впровадження податкових механізмів для надання державної підтримки сферам культури, туризму та сектору креативних індустрій з метою недопущення їх стагнації задля збереження і створення нових робочих місць”.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України. Передбачено:

• звільнення від податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) культурних грантів, наданих для проєктів і програм у сфері культури, туризму і в секторі креативних індустрій;

• запровадження пільгової ставки ПДВ в розмірі 7 % на культурні послуги (серед таких послуг – проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів в музеях, зоопарках і заповідниках; показ вистав, постановок, виступів художніх колективів, артистів, акторів, кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів);

• застосування зниженої до 7 % ставки ПДВ на поширення і показ фільмів, адаптованих в україномовній версії для осіб з вадами зору та осіб з порушеннями слуху;

• з 1 січня 2023-го до 1 січня 2025 року – тимчасове звільнення від ПДВ послуг із розповсюдження і показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України і адаптованих в україномовній версії для осіб з вадами зору та осіб з порушеннями слуху;

• звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, що становлять національну кінематографічну спадщину;

• продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання і виробництва національних фільмів;

• до 1 січня 2023 року застосування зниженої ставки ПДВ в розмірі 7 % до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що надаються готелями.