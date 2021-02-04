Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4531 проголосували 334 нардепа.

Конкурси були скасовані на період карантину (відповідний законопроєкт про зміни до держбюджету на 2020 року ухвалив Парламент у квітні минулого року).

Як заявив сьогодні, представляючи законопроєкт № 4531, перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, за цей час понад 22 тисячі осіб були призначені без конкурсів (понад 10% від загальної кількості держслужбовців).

Згідно із законопроєктом, конкурси на посади, зайняті особами, з якими уклали контракти про держслужбу на період дії карантину, оголошуються:

• на посади держслужби категорії “А” – протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності документом;

• на посади держслужби категорій “Б” і “В” – протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності законом.

Контракти про проходження держслужби на період дії карантину, що були укладені до набрання чинності цим законом, діятимуть до призначення на посаду особи за результатами конкурсу, але не більше:

• для посад держслужби категорії “А” – п’яти місяців з дня набрання чинності цим законом;

• для посад держслужби категорій “Б” і “В” – протягом одного року з дня набрання чинності цим законом.

Як відомо, до категорії “А” (вищий корпус державної служби) відносяться посади: керівника Апарату Верховної Ради та його заступників; керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України; держсекретаря Кабінету Міністрів і його заступників, державних секретарів міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, і їх заступників; керівників апаратів Конституційного суду України, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників і так далі.

Категорія “Б” – це посади: керівників і заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або декількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або декількох районів, районів у містах, міст обласного значення і так далі.

Категорія “В” – інші посади державної служби, не віднесені до категорій “А” і “Б”.