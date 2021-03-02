Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонується закріпити гарантії першочергового зарахування дитини в найближчий дитсадок (тобто з прив'язкою до місця проживання).

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону №4604 проголосували 345 народних депутатів.

Метою документа є “створення сприятливих умов для першочергового зарахування до закладів дошкільної освіти осіб, що проживають в територіальних межах обслуговування таким закладом дошкільної освіти”.

“Положення законопроєкту спрямовані на зниження корупційних ризиків, які наразі супроводжують процес зарахування дітей до закладів дошкільної освіти в межах територіальної доступності до їх місця проживання”, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом пропонується закріпити гарантоване право кожної дитини здобувати дошкільну освіту в дитсадку, що є найбільш доступним та найближчим до місця її проживання.

Це не забороняє батькам дитини обрати інший заклад дошкільної освіти.

Відповідні зміни вносяться до закону України “Про дошкільну освіту” (він доповнюється новою статтею 14-1).

Також визначається черговість зарахування дітей до дитсадків:

• У першу чергу до закладів дошкільної освіти будуть зараховуватися діти, які мають підтверджене місце проживання на території обслуговування дитсадка. Також першочергове право на зарахування буде у дітей, чиї брати чи сестри вже виховуються в дитсадку, а також у дітей працівників закладу.

• У другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування дитсадка.