Народні депутати Верховної Ради сьогодні на засіданні схвалили в першому читанні законопроєкт № 2698 "Про надання будівельної продукції на ринку".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Заступник голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк зазначила, що з 2018 року в Україні скасовано обов’язкову сертифікацію будівельних матеріалів, це, в свою чергу, призвело до появи на ринку товарів низької якості, фальсифікату та підробок. А законопроєкт № 2698 спрямований на виправлення даної ситуації шляхом введення європейських стандартів якості для будівельної продукції.

Документом, зокрема, пропонується:

встановити коло зобов’язань учасників ринку;

визначити засади декларування технічних показників будівельної продукції;

запровадити механізми визначення технічних показників суттєвих характеристик;

встановити основні вимоги до споруд;

запровадити механізми забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд і будівельної продукції.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме гармонізації національного законодавства з європейським, створенню умов для вільного пересування товарів та послуг на ринку, підвищенню інвестиційної привабливості України, підвищенню безпеки і надійності будівель та споруд, запровадженню механізмів забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

Крім того, прийняття документу є першим кроком для подальшого “промислового безвіза” (Угоди ACAA), що дозволить українським товарам отримати вільний доступ до європейських і світових ринків.