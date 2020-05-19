Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Заступник голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк зазначила, що з 2018 року в Україні скасовано обов’язкову сертифікацію будівельних матеріалів, це, в свою чергу, призвело до появи на ринку товарів низької якості, фальсифікату та підробок. А законопроєкт № 2698 спрямований на виправлення даної ситуації шляхом введення європейських стандартів якості для будівельної продукції.
Документом, зокрема, пропонується:
- встановити коло зобов’язань учасників ринку;
- визначити засади декларування технічних показників будівельної продукції;
- запровадити механізми визначення технічних показників суттєвих характеристик;
- встановити основні вимоги до споруд;
- запровадити механізми забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд і будівельної продукції.
Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме гармонізації національного законодавства з європейським, створенню умов для вільного пересування товарів та послуг на ринку, підвищенню інвестиційної привабливості України, підвищенню безпеки і надійності будівель та споруд, запровадженню механізмів забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.
Крім того, прийняття документу є першим кроком для подальшого “промислового безвіза” (Угоди ACAA), що дозволить українським товарам отримати вільний доступ до європейських і світових ринків.
- Раніше повідомлялось, що заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка прогнозує, що “митний безвіз” з Європейським союзом може запрацювати в 2021 році.