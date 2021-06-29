Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 5558 проголосували 320 нардепів.
Документ ініціював президент Володимир Зеленський. Він був визначений як невідкладний.
Документ спрямований на збільшення чисельності Збройних Сил України з метою створення та забезпечення функціонування Сил територіальної оборони ЗСУ.
Створення в складі ЗСУ Сил територіальної оборони передбачено підтриманим сьогодні в першому читанні президентським законопроєктом “Про основи національного спротиву” (№ 5557).
Крім того, законопроєкт № 5558 спрямований на розвиток Сил спеціальних операцій ЗСУ “в інтересах формування руху опору”.
У законопроєкті про чисельність ЗСУ прописано, що в зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони пропонується збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 тисяч військовослужбовців.
Із них 10 тисяч увійдуть до Сил територіальної оборони, тисяча – до Сил спеціальних операцій.
Тобто загальна чисельність Збройних Сил України становитиме 261 тис. осіб, у тому числі 215 тис. військовослужбовців.
Зараз чисельність ЗСУ затверджена “у кількості, яка не перевищує 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців”.