Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3515 проголосували 253 народні депутати.

Метою законопроєкту є “забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень шляхом запровадження нової методології розрахунку прожиткового мінімуму, на базі якого встановлюються основні державні соціальні гарантії та соціальні виплати, які є головним джерелом існування людини”.

Як відомо, прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються основні соціальні гарантії: такі, як мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державні соціальні допомоги та інші соцвиплати.

Як пояснив сьогодні один із авторів законопроєкту №3515, нардеп Олександр Качура (“Слуга народу”), цей документ запроваджує нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму та передбачає його підвищення.

“Законопроєкт №3515 передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 40% від середньої зарплати, і подальше поступове збільшення на 1% щороку. Тобто якщо зараз середня зарплата – 13 500 грн, то прожитковий мінімум – близько 5400 грн. Звісно, це не європейський рівень. Але це збільшення в три рази“, – заявив Качура.

Що зараз із прожитковим мінімумом?

Станом на зараз прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг (згідно із чинним законом “Про прожитковий мінімум”).

Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів “після проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг”.

Він визначається у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років; дітей віком від 6 до 18 років; працездатних осіб; осіб, які втратили працездатність.

У держбюджеті на 2021 рік встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.

Як пропонується змінити прожитковий мінімум?

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту №3515, чинний на сьогодні метод встановлення прожиткового мінімуму “характеризується певним нав’язуванням системи цінностей стосовно вибору між окремими продуктами, товарами та послугами” та “відображає більше позицію посадовців або уявлення окремих науковців, ніж реальні споживчі потреби людини”.

Законопроєктом передбачено змінити визначення прожиткового мінімуму, встановивши, що це “прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству”.

Розмір прожиткового мінімуму пропонується визначати в розрахунку на одну особу.

Запроваджується нова методологія розрахунку прожиткового мінімуму: у відсотковому співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування держбюджету на наступний рік (з урахуванням прогнозів інфляції).

Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше:

• у 2021 році – 40 відсотків;

• у 2022 році – 41 відсотків;

• у 2023 році – 42 відсотків;

• у 2024 році – 43 відсотків;

• у 2025 році – 44 відсотків;

• у 2026 році – 45 відсотків;

• у 2027 році – 46 відсотків;

• у 2028 році – 47 відсотків;

• у 2029 році – 48 відсотків;

• у 2030 році – 49 відсотків;

• у 2031 році – 50 відсотків.

Згідно з даними Кабінету Міністрів, середня номінальна заробітна плата в Україні в квітні 2021 року становила 13 543 грн. Тож, згідно з пропонованими змінами, прожитковий мінімум мав би становити 5417 грн.

У законопроєкті прописано, що якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабмін на основі моніторингу виконання держбюджету має розглянути питання щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Передбачається, що орган виконавчої влади, що забезпечує дослідження витрат домогосподарств, повинен проводити опитування щодо фактичних витрат на продукти харчування, непродуктові товари, послуги, догляд за дітьми тощо.

Законопроєктом також запропоновано “відв’язати” встановлення розмірів посадових окладів від прожиткового мінімуму.

Так, нардепи пропонують, щоб розміри посадових окладів встановлювалися не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників (який затверджується законом про держбюджет України на відповідний рік).