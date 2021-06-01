Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміну процедури банкрутства на період дії карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4220 проголосували 314 нардепів.

Ініціатором цього документа є президент Володимир Зеленський.

Згідно із пояснювальною запискою, запровадження карантину ускладнило реалізацію деяких положень Кодексу України з процедур банкрутства, “внаслідок чого затягується провадження у справах про банкрутство”.

Підтриманий сьогодні законопроєкт “розроблено з метою врегулювання окремих питань при здійсненні процедур банкрутства на період заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, забезпечення конституційних гарантій захисту державою всіх суб’єктів права власності і господарювання, додержання засадничих принципів рівності всіх суб’єктів права власності перед законом”.

Законопроєктом передбачені наступні зміни:

• Пропонується дозволити на період карантину проводити збори (комітет) кредиторів у режимі відеоконференції.

• Для того, аби підтвердити особу та повноваження учасника зборів, кредитори повинні будуть надавати документи, що засвідчують особу та повноваження (засвідчені із застосуванням електронного цифрового підпису);

• Носій відеозапису відеоконференції є обов’язковим додатком до протоколу зборів (комітету) кредиторів;

• Збори (комітет) кредиторів можуть проводитися шляхом опитування. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам зборів кредиторів запит із проєктом рішення із певного питання (на адреси електронної пошти чи поштовим відправленням). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники опитування мають надіслати свою відповідь, та строк для надання відповіді.

• Пропонується уточнити, що арбітражний керуючий не несе дисциплінарної відповідальності за невчинення дій, передбачених Кодексом з процедур банкрутства, через карантин.

• Суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого чи з власної ініціативи може продовжити строки проведення попереднього засідання у справі про банкрутство (неплатоспроможність), дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника тощо.