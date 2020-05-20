Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №2560 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань)". Проєктом розширюється перелік суб’єктів, підслідних ДБР.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 260 народних депутати.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його розроблено з метою забезпечення належного функціонування Державного бюро розслідувань та виконання ними функцій щодо боротьби із кримінальними правопорушеннями, скоєними публічними діячами та службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище у державі.

Перелік суб’єктів, підслідних ДБР, розширено за рахунок включення до нього: голови та членів Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадових осіб місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад; керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, та його заступників, суддів Конституційного суду України, присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді), голови та його заступників, членів та інспекторів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у разі скоєння злочинів якими досудове розслідування буде здійснюватися слідчими ДБР.

Проєктом також пропонується викласти у новій редакції статтю 5 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”, визначивши, що основними завдання Державного бюро розслідувань є запобігання, виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.