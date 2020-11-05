Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, документ підтримали 320 народних депутатів.
Метою зоконопроєкту є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, передусім завдяки затвердженню та успішній реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки.
Стратегія антикорупційної політики містить наступні принципи:
- оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація якої передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків;
- усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики;
- цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;
- створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
- забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин;
- формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.
Документ також передбачає: формування та реалізацію антикорупційної політики; формування негативного ставлення до корупції; врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки; здійснення заходів фінансового контролю; забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній та захист викривачів корупції.
Крім того, стратегія визначає пріорітетні сфери, в яких необхідні зміни:
– судова влада, прокуратура та поліція;
– державне регулювання економіки;
– митні і податкові органи;
– державний та приватний сектори економіки;
– будівництво, земельні відносини та інфраструктура;
– оборонний сектор;
– охорона здоров’я та соціальний захист населення;
- Нагадаємо, 27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.
- У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.
- У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.