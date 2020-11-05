Верховна Рада України сьогодні на засіданні схвалила у першому читанні проєкт закону № 3010а щодо надання допомоги з часткового безробіття на період карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 292 народних депутатів.

Проєктом закону пропонується внести зміни до статті 471 закону України “Про зайнятість населення”, які передбачають можливість надання допомоги з часткового безробіття на період карантину не лише у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню територією України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а й у разі встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

Документ також надасть право Кабінету Міністрів України визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.