Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ підтримали 292 народних депутатів.
Проєктом закону пропонується внести зміни до статті 471 закону України “Про зайнятість населення”, які передбачають можливість надання допомоги з часткового безробіття на період карантину не лише у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню територією України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а й у разі встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому.
Документ також надасть право Кабінету Міністрів України визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
- З початку карантину (з 12 березня по 31 серпня) статусу безробітного набули 444,4 тисячі українців.