Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3890 проголосував 251 нардеп.
Згідно з пояснювальною запискою, метою ухвалення документа “є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед населення України”.
Законопроєктом пропонується доповнити частину другу статті 46 закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” новим пунктом.
Так, пропонується встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємств, підприємців, установ, організацій, які допускають осіб у громадські місця або транспорт без одягнених масок чи респіраторів (під час дії карантину).
Пропоноване покарання – штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 3400 – 5100 гривень).
“На сьогодні в деяких магазинах, торгових центрах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину та відсутній контроль уповноважених осіб стосовно допуску відвідувачів у засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в зазначених місцях без засобів індивідуального захисту. Враховуючи тенденцію, яка склалась в Україні і з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019 виникла необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, – йдеться в поясненні в порівняльній таблиці до документа.
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