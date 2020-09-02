Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про створення військово-цивільних адміністрацій на рівні об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3913 проголосували 240 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є “визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад”.

Це пов’язано з адміністративно-територіальною реформою: по всій території країни були утворені територіальні громади, що створило передумови для проведення в Україні місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі.

Але низка населених пунктів знаходяться поблизу лінії зіткнення на Донбасі, де ситуація з безпекою не дозволяє організовувати виборчий процес.

Дану колізію покликаний вирішити підтриманий сьогодні документ.

Проєктом закону пропонується внести зміни до законів України “Про військово-цивільні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, в частині визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій ОТО.

Згідно з документом, такі адміністрації можуть бути утворені, якщо Центральна виборча комісія визнає неможливим проведення місцевих виборів на окремих територіях. Відтак, військово-цивільні адміністрації будуть існувати на територіях громад, де через загрозу мирному населенню вибори провести неможливо.

Відзначається, що законопроєкт розроблений “у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також з метою забезпечення повсюдності та безперервності влади”.