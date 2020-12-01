Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт, згідно з яким і батько, і мати мають рівні можливості взяти відпустку по догляду за дитиною.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3695 проголосував 301 нардеп.

Проєкт закону має розширити можливості українських чоловіків у частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов’язками і вихованням дітей.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю та закон України “Про відпустки”, закріпивши наступні права чоловіків:

• На встановлення скороченого робочого часу для батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також мають дітей у віці до 14 років або дитину з інвалідністю. У чинному законодавстві це право передбачено тільки для жінок.

• На отримання батьком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини.

• Рівні права батька та матері на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства). У чинному законодавстві право батька розуміється як похідне від права матері на таку відпустку (тобто тільки мати може делегувати право на відпустку батькові або іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною). Це обмежує батька, матір дитини якого є самозайнятою особою або фізичною особою-підприємцем, у праві скористатися відпусткою для догляду за дитиною.

• Батькові дитини нарівні з матір’ю надається можливість скористатися додатковою оплачуваною відпусткою (мова йде про працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю).

Відпусткою до 14 календарних днів зможуть скористатися:

• чоловік, дружина якого народила дитину;

• батько дитини в разі, якщо він не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

• бабуся чи дідусь, або інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).