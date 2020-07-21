Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту схвалили за основу законопроєкт про управління відходами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 264 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується запровадити в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадити ієрархію управління відходами та основні вимоги до розширеної відповідальності виробника, ввести систему довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Документом також передбачено впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Запровадження підсистеми відкритих реєстрів забезпечить доступ до інформації утворювачів та інших володільців відходів, громадськості. Пропонується посилити контроль за збиранням та обробленням небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування такої діяльності.

Законопроектом пропонується встановити порядок збирання, вивезення та оброблення муніципальних відходів, забезпечити впровадження їх роздільного збирання та рециклінгу, передбачити вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

Проектом також пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, якими встановити систему відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами. Зокрема, за забруднення та засмічення сільськогосподарських та інших земель хімічними речовинами передбачається штраф для громадян від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів, а для суб’єктів підприємницької діяльності від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі самі штрафи передбачаються і за порушення вимог під час збирання, перевезення і оброблення відходів.