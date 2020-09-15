Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3553 проголосували 226 народних депутатів.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєктом пропонується внести до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, а також 35 законів низку змін.

Зміни в пояснювальній записці аргументовані необхідністю “удосконалити організаційно-правові засади комплектування ЗСУ” та інших законних військових формувань “високопрофесійним особовим складом – як у мирний час, так і в особливий період”. Наголошується на необхідності “привести систему військового обліку і діяльності місцевих органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО”.

Так, передбачено реформування місцевих органів військового управління: на базі районних, міських військових комісаріатів, військових комісаріатів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя будуть створені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

В Україні пропонується створити військовий облік резервістів.

Передбачено впровадження нового виду військової служби – за призовом з-поміж резервістів в особливий період (на термін до 6 місяців). Президенту може бути надана можливість ініціювати “призов громадян України, зарахованих до військового оперативного резерву першої черги, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період” (“особливий період” діє в Україні з початку війни на Донбасі).

На період служби за резервістами зобов’язані зберегти робоче місце.

У Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується внести зміни, які в рази підвищують суми штрафів для призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

• за порушення правил військового обліку – штраф від 30 до 50 (було 5-7) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 850 грн;

• за повторне порушення правил військового обліку протягом року або ж порушення таких правил в особливий період – штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (було 10-15), тобто від 850 до 1700 грн;

• за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – штрафи від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів (1700 – 3400 грн) для громадян (було від 10 до 30 мінімумів); і від 200 до 300 мінімумів для посадових осіб, або 3400 – 5100 грн (було від 30 до 100 мінімумів);

• за повторне порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або ж порушення таких правил в особливий період – від 200 до 300 мінімумів для громадян (3400 – 5100 грн) і від 300 до 500 мінімумів для посадових осіб (5100 – 8500 грн);

• за умисне пошкодження або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними та резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), що спричинило їх втрату – штраф від 30 до 50 мінімумів, тобто від 510 до 850 грн (було від 1 до 3 мінімумів); а за повторне таке порушення протягом року або проблеми з документами в особливий період – від 50 до 100 мінімумів, або від 850 до 1700 грн;

• ухилення військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого військовим комісаром, буде каратися штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 грн) або виправними роботами на строк до двох років (чинним законодавством передбачено штраф до 50 мінімумів, виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців).

До Кримінального кодексу пропонується внести зміни, згідно з якими ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Зараз за таке порушення передбачено позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.