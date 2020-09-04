Верховна Рада сьогодні на засіданні прийняла за основу проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документом пропонується внести зміни в закон “Про дорожній рух”, додавши статтю 19-1 про правовий статус, основні права та обов’язки водіїв персонального електротранспорту (електросамокатів, гіроскутерів, гіробордів, моноколіс тощо).

Законопроєкт має на меті вдосконалити правове врегулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для окремих його учасників, та спрямований в цілому на покращення безпеки на дорогах.

Зазначається, що документ надасть особам, які керують персональним легким електротранспортом, право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

При цьому, вони будуть зобов’язані:

– використовувати технічно справний та належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт;

– рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів;

– керувати персональним легким електротранспортом, що обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Вимога щодо обов’язкового обладнання персонального легкого електротранспорту звуковим сигналом не поширюється на випадки, коли можливість такого обладнання не передбачена конструктивним рішенням виробника;

– під час руху у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги мати увімкнений ліхтар (фару) та виділити себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб;

– не перевозити пасажирів, окрім випадків, коли їх перевезення прямо передбачено конструктивним рішенням виробника персонального легкого електротранспорту;

– не користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці;

– не допускати випадків керування персональним легким електротранспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.