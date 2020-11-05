Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документом передбачається збільшити розмір державної допомоги для тяжкохворих дітей до двох прожиткових мінімумів. Наразі виплачують один прожитковий мінімум на одну дитину.
Під цю категорію підпадають діти, хворі на:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи,
- тяжкі вроджені вади розвитку,
- рідкісні орфанні захворювання,
- онкологічні, онкогематологічні захворювання,
- дитячий церебральний параліч,
- тяжкі психічні розлади,
- цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),
- гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
А також діти, які:
- отримали тяжку травму,
- потребують трансплантації органу,
- потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.
- У середу, 28 жовтня, Кабмін ухвалив рішення щодо надання членам сімей загиблих на Сході України добровольців адресної допомоги до соціальних виплат. Так, розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.