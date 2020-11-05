Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала в першому читанні законопроєкт № 2024 "Про внесення змін до статті 18-7 закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами".