Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документом передбачається збільшити розмір державної допомоги для тяжкохворих дітей до двох прожиткових мінімумів. Наразі виплачують один прожитковий мінімум на одну дитину.

Під цю категорію підпадають діти, хворі на:

  • тяжкі перинатальні ураження нервової системи,
  • тяжкі вроджені вади розвитку,
  • рідкісні орфанні захворювання,
  • онкологічні, онкогематологічні захворювання,
  • дитячий церебральний параліч,
  • тяжкі психічні розлади,
  • цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),
  • гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

А також діти, які:

  • отримали тяжку травму,
  • потребують трансплантації органу,
  • потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

  • У середу, 28 жовтня, Кабмін ухвалив рішення щодо надання членам сімей загиблих на Сході України добровольців адресної допомоги до соціальних виплат. Так, розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.