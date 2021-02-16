Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який, серед іншого, посилює покарання для водіїв за п'яне водіння.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2695 проголосували 325 нардепів.

Документ передбачає: посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху; законодавчо закріплює можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення; передбачає можливість зупинки транспортного засобу поліцейським з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Покарання за п’яне водіння

Закон посилює відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння:

• За кермування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (а також передача керування транспортним засобом такій особі) порушник повинен буде сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також буде позбавлений права кермувати транспортними засобами строком на 1 рік. До цього штраф становив 10,2 тис. грн.

• За повторне порушення протягом року буде загрожувати штраф у розмірі 34 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням авто чи без такого. Також передбачено адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто чи без такого (досі передбачався штраф у розмірі 20 400 й не було адміністративного арешту).

• Якщо водій порушить втретє – передбачено штраф у розмірі 51 тис. гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу. Або ж буде загрожувати адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років, з конфіскацією авто, який є у приватній власності порушника (досі був штраф у розмірі 40 800 грн і не було адміністративного арешту).

• Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 34 тис. грн штрафу або арешт на 15 діб із позбавленням прав на строк до трьох років.

Законом доповнено Кримінальний кодекс статтею 286-1 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння”, згідно з якою:

• ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, каратимуть позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

• Такі ж дії пропонують карати позбавленням волі на термін від 3 до 8 років (із позбавлення прав від 5 до 8 років) в разі, якщо потерпілий отримав важкі травми.

• Якщо потерпілий загинув, винуватцю у стані сп’яніння загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років (з позбавленням прав на термін від 5 до 10 років). Якщо жертв кілька – передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавлення прав на термін від 7 до 10 років.

Інші положення законопроєкту

Ухвалений документ легалізує використання поліцейськими технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адмінправопорушення.

Передбачено збільшення штрафів за низку адміністративних правопорушень:

• За перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км/год – з 510 грн до 1700 грн.

• За залишення місця ДТП – з 255 грн до 3400 грн, а також передбачено можливість позбавлення права кермувати авто на строк до 1 до 2 років.

• За керування (або передачу керування) транспортним засобом особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3400 грн, а повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років.

• За керування транспортним засобом особою, яка була позбавлена такого права, – з 510 до 20 400 грн, а повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років.

За порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами штраф підвищується з 51 до 510 грн.

За керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку, його експлуатація без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці передбачений штраф у розмірі 850 грн (досі було 170 грн).

За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками штраф зростає до 340 грн (з 255 грн).

Штрафи для пішоходів та велосипедистів:

Відповідно до проєкту закону:

• пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, будуть карати штрафом у 255 грн (раніше був 51 грн або попередження);

• за порушення ПДР велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн (зараз це 85 грн);

• за ці ж порушення, вчинені в нетверезому стані передбачений штраф в 680 грн (зараз 136 грн);

• за створення аварійної ситуації велосипедистом чи пішоходом передбачений штраф у розмірі 850 грн (зараз 170 грн).

У першому читанні законопроєкту пропонувалася норм про те, що поліцейський може зупиняти авто в разі, якщо така зупинка відбувається під час проведення профілактичних заходів для огляду водіїв для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Сьогодні народні депутати підтримали правку, яка вилучає цю норму із законопроєкту.

Варто зазначити, що під час розгляду законопроєкту “слуги” активно обговорювали в чаті винесення й підтримання правок. Зокрема, йшлося про правки, які стосувалися штрафів за порушення правил дорожнього руху: