Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №3576, який посилює відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” проголосували 307 народних депутатів.

Законом визнано незаконне видобування корисних копалин місцевого значення кримінально караним діянням та посилено відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин в цілому.

Законом статтю 240 Кримінального кодексу доповнено нормами щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а також введено відповідальність за незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі та особливо великому розмірі, збільшено штрафи у порівнянні з діючими нормами.

Законом передбачена відповідальність не лише для фізичних, а й для юридичних осіб.

За незаконне видобування корисних копалин місцевого значення загальною вартістю понад 510 гривень загрожує штраф від 8,5 до 13,6 тисячі гривень або обмеження/позбавлення волі до 3 років.

Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення на понад 1,7 тисячі гривень або загальнодержавного будуть карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або обмеженням/позбавленням волі до 5 років.

Порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого або загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені на об’єктах природно-заповідного фонду. Або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або раніше судимим за такий злочин, або службовою особою з використанням службового становища.

Крім того, будуть позбавляти волі на строк від 5 до 8 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені організованою групою, шляхом підпалу, вибуху, спричинили загибель людей, їхнє масове захворювання або інші тяжкі наслідки.