Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3301 проголосували 309 народних депутатів.

Документом вносяться зміни до статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Так, за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. У чинному законодавстві за такий злочин також передбачається штраф.

За ті самі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, передбачено від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої (у чинному законодавстві – від 7 до 12 років).

Тяжкість злочину встановлюватимуть, виходячи з вартості автомобіля (а не з вартості його ушкоджень, матеріальних збитків).

Так, за викрадення за допомогою електроприладів, або при вартості авто від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

А за викрадення авто, вартість якого “в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян” (тобто вартістю від 262 750 гривень) передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

За так зване перебивання номерів кузовів, моторів – передбачено до 5 років в’язниці.

Кримінальна відповідальність за організацію роботи місць, де крадені автомобілі зберігаються, розкомплектовуються або переобладнуються (“чорні СТО”), – до 5 років (або ж до 7 років, якщо цим займається організована злочинна група).