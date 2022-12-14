13 грудня Верховна Рада України ухвалила низку законодавчих актів, зокрема законопроєкт №8271, який посилює відповідальність за військові злочини. Водночас представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону - надмірні і шкідливі.

Про це вона написала у Facebook.

Так, парламент прийняв проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці (№8271), який посилює відповідальність за низку військових злочинів. Тобто за непокору – відкриту відмову виконати наказ начальника, невиконання наказу начальника з інших причин, погрозу вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв начальникові, самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирства, самовільного залишення поля бою під час бойової задачі або відмові під час бою діяти зброєю.

У пояснювальній записці обгрунтували, що враховуючи триваючу фазу війни та оголошений воєнний стан в Україні, за вказаними правопорушеннями (самовільне залишення військовослужбовцем військової частини або місця служби) розглядається значна кількість справ, як у кримінальному, так і в адміністративному провадженні. Така судова практика розгляду справ моделює негативну поведінку серед військовослужбовців та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання за скоєння правопорушень пов’язаних з самовільним залишенням військової частини, під час виконання обов’язків військової служби.

Реалізація положень Закону сприятимуть підвищенню стану військової дисципліни та особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також надасть повноважень Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України здійснювати протидію незаконному обігу наркотичних засобів, алкоголізму у військових частинах, протидії подолання поширення наркоманії у військових колективах, підтримання належного рівня військової дисципліни та правопорядку, підвищення бойової готовності військових частин та спроможності виконувати визначені завдання задля захисту України, – мовиться у тексті пояснювальної записки.

Бобровська зауважила, що в цілому, мета ніби цілком зрозуміла. Водночас наголосила, що деякі норми цього законопроєкту – надмірні і шкідливі.

Нардепка констатувала, що за перелічені військові злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.

Можливо у деяких обставинах це може бути виправданим, але не у всіх, пояснила представниця правоохоронного комітету.

Народна обраниця зауважила, що закон “нашвидкуруч протягнули через правоохоронний комітет”, водночас засідання щодо цього питання ще навіть не було, зауваження представників ніхто не вислухав. Тож, за її словами, проєкт закону з порушенням регламенту проголосували в цілому — і одразу направили на терміновий підпис президенту.

Власне, авторами проєкту закону не зазначено та не наведено жодних переконливих обґрунтувань наявності суспільно небезпечних наслідків від скоєння визначених злочинів, щоб “посилювати” і так немалі санкції.

Зауважимо, що серед авторів законопроєкту №8271 – голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань правоохоронної політики Сергій Іонушас та чимало інших депутатів, зокрема Мар’яна Безугла, Максим Павлюк, Олександр Завітневич, В’ячеслав Медяник.

Найбільше запитання, яке виникло у нардепки, — чому одні матимуть право на пом’якшення, наприклад за скоєння тяжких злочинів (ст. 152 “зґвалтування”, ст. 115 “умисне вбивство”, ст. 111. “Державна зрада”), а діючі військовослужбовці по ст. 405, 403, 407, 429, 402 ККУ — ні.

В умовах найтяжчої війни надважливо будувати правову країну із правом на справедливий суд, на справедливий юридичний розгляд, на можливість реального захисту в умовах війни, – аргументує свою позицію Бобровська.

На рішення народних депутатів також зреагували нинішні військовослужбовці, деяких прийняття законопроєкту обурило.

Так, військовослужбовиця Ярина Чорногуз пояснила, що військовослужбовцям, яких не мають наміру демобілізовувати після майже року повномасштабної війни, та не дають відповідних до строку виконання завдання відпусток, — ще й посилили відповідальність за порушення. На її переконання, людський фактор може зіграти проти оборонців.

Тепер будь-кого з нас невгодного командування за бажання може посадити за ґрати. Закон протягнули із порушеннями регламенту, – йдеться у дописі захисниці.

Своєю чергою, боєць “Легіону Свободи” Орест Каракевич звернув увагу на те, що народні обранці дозволили собі вільно пересуватись залою під час виступу із зауваженнями генерала Шаптала.