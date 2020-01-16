Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідна поправка була внесена в законопроєкт № 1210 про зміни до Податкового кодексу України щодо адміністрування податків. Її підтримали 340 народних депутатів.

Ініціатором поправки стала нардеп від “Голосу” Галина Васильченко.

Згідно з поправкою, ліміти для фізосіб-підприємців першої, другої і третьої груп оподаткування підвищуються:

• для 1-ї групи – з 300 тис. гривень до 1 млн гривень на рік;

• для 2-ї групи – з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень на рік;

• для 3-ї групи – з 5 млн до 7 млн гривень на рік.

Як зазначила під час виступу Васильченко, попередні ліміти були встановлені ще в 2014 – 2015 роках (коли, наприклад, мінімальна заробітна плата становила 1700 гривень).

Правка була необхідна для того, щоб малий бізнес міг працювати легально і не був змушений ховатися в тіні, приховуючи реальні ліміти. Раніше якщо у ФОП було перевищення ліміту, такий підприємець повинен був перейти на іншу групу або на загальну систему оподаткування.

Варто відзначити, що глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (“Слуга народу”) виступив за відхилення поправки. Він аргументував це тим, що “потрібно розробити нормальне рішення, а не вставляти цю правку просто в тіло закону”.

Заяву Гетманцева ряд нардепів зустріли криками “Ганьба!”.