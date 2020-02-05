Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки в лісах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №1149 в першому читанні проголосували 352 нардепи, у другому – 322 (228 – від “Слуги народу”, 20 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 1 – від “Європейської Солідарності”, 15 – від ВО “Батьківщина”, 13 – від групи “За майбутнє”, 17 – від “Голосу”, 13 – від групи “Довіра”, 15 позафракційних).

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, передбачено збільшення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в ліси:

• у розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 425 гривень до 850 гривень) для звичайних громадян (раніше було від 5 до 15 мінімумів);

• у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 850 до 1700 грн) для посадових осіб (раніше – від 15 до 50 мінімумів).

За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі передбачаються штрафи:

• у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1700 грн) для громадян (раніше було від 15 до 50 мінімумів);

• у розмірі від 60 до 120 мінімумів доходів (1020 – 2040 грн) для чиновників (раніше від 35 до 60 мінімумів).