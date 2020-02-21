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Запит ініціював нардеп від “Слуги народу” Павло Мельник.

За направлення документа Зеленському проголосували 260 нардепів (185 – від “Слуги народу”, 8 – від ОПЗЖ, 17 – від “Європейської Солідарності”, 13 – від ВО “Батьківщина”, 8 – від групи “За майбутнє”, 15 – від “Голосу”, 3 – від групи “Довіра”, 11 позафракційних).

У запиті пропонується присвоїти звання Кузьмі Скрябіну та іншим видатним діячам України, які при житті не отримали “народного артиста”. Для цього потрібно буде внести зміни до відповідного указу, що дозволить надавати почесні звання посмертно.

Андрій Кузьменко – український співак, композитор, телеведучий, продюсер, лідер гурту “Скрябін”. Він загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Автомобіль, на якому музикант повертався з концерту в Кривому Розі, зіткнувся з молоковозом. Кузьменку було 46 років.