Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, нардепи 295 голосами підтримали постанову №1013/П1, що є попереднім схваленням проєкту закону.

Документом пропонується вилучити з Конституції положення частини четвертої статті 131-2, згідно з якими “виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді”. При цьому положення, що передбачає, що виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення, залишається.

Також пропонується виключити підпункт “Перехідних положень”, який стосується представництва адвокатами органів місцевої влади.

Згідно із законопроєктом, представництво особи в суді може бути здійснено за вибором адвокатом або іншим суб’єктом. Відтак, документ спрямований на розширення можливостей людини отримати професійну і юридичну допомогу за своїм вибором і не бути обмеженою у виборі цієї допомоги тільки серед адвокатів.

Порядок внесення змін до Конституції України передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт повинен бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів), а в подальшому – не менше ніж 300 голосами.