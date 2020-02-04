Верховна Рада прийняла за основу законопроект №1109 про внесення змін до деяких законів щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 369 народних депутатів України.

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України “Про споживче кредитування” та “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, якими передбачається:

виключити з переліку договорів, на які не поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”:

– кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;

– кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору;

встановити, що на кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не поширюються норми частини другої – сьомої статті 9 Закону (щодо необхідності надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту за спеціальною формою у Додатку 1 до цього Закону) та статті 19 (щодо черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит);

обмежити сукупну суму платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором, що не може бути збільшена за домовленістю сторін;

встановити, що згода споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, є обов’язковою умовою надання кредиту;

зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів (включаючи переуступку прав вимоги), в порядку, визначеному Законом України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій;

скоротити термін внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей з семи до трьох робочих днів.