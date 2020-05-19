Верховна Рада України сьогодні на засіданні підтримала за основу законопроєкт 2788-Д, який розширює надання "Укрпоштою" фінансових послуг громадянам.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку” підтримали 232 нардепи.

У пояснювальній записці зазначається, що наразі банківське покриття в Україні недостатнє (лише 6 % території країни покрито зоною обслуговування банків), тому існує потреба у підвищенні рівня доступності фінансових послуг для громадян, малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів господарювання.

Законопроєктом пропонується створити систему поштових рахунків, ввести термін “поштовий рахунок”, визначити перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, серед яких:

• відкриття та ведення поштових рахунків,

• проведення розрахункових банківських операцій,

• випуск та обслуговування платіжних карток,

• залучення коштів фізичних та юридичних осіб.