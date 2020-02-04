Верховна Рада України попередньо схвалила скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, нардепи 236 голосами підтримали проєкт постанови № 1017/П1 про попереднє ухвалення відповідного законопроєкту (197 – від “Слуги народу”, 35 – від “Опозиційної платформи – за життя”, 4 позафракційних).

Це друге з трьох голосувань, необхідних для внесення змін до Конституції України.

У статті 76 Конституції пропонується вказати, що конституційний склад Верховної Ради – 300 народних депутатів, а не 450. Документ почне діяти після виборів нового складу ВР. Таким чином, обраний Парламент зможе працювати в існуючому складі, а новий – у складі 300 нардепів.

Пропонується встановити, що вибори повинні відбутися за пропорційною виборчою системою (зміни планується внести в статтю 77 Конституції).

Також планується прописати вимогу для нардепа про володіння державною мовою.

Конституція України і регламент Верховної Ради визначають порядок зміни Основного закону.

Так, якщо мова не йде про питання, для вирішення яких потрібно проводити референдум, проєкт змін до Конституції повинен набрати в Парламенті мінімум 226 голосів для направлення на розгляд до Конституційного суду.

КСУ повинен опублікувати висновок щодо того, чи не суперечить ініціатива Конституції.

Після цього порядок внесення змін до Конституції України передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт повинен бути попередньо схвалений простою більшістю (226 народних депутатів).

Під час наступної сесії народні обранці зможуть ухвалити документ у цілому як закон: для цього знадобиться мінімум 300 голосів.