Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про зміни до Кримінального Кодексу, покликаний прискорити процес розгляду проваджень в судах першої інстанції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У вівторок, 13 січня, Парламент прийняв у першому читанні проєкт закону №2456 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів”. Відповідне рішення було підтримано 312-ма голосами.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є розвантаження судів України від розгляду великої кількості кримінальних проваджень колегіями в складі трьох суддів.

Для цього передбачається внесення зміни до частини 2 статті 31 “Склад суду” Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з якими колегією суддів у судах першої інстанції будуть розглядатися тільки справи, що стосуються злочинів, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін 12 і більше років (замість 10 , як зараз). При цьому колегія суддів розглядатиме справу тільки у випадках, якщо про це клопотав обвинувачений.

Ці заходи, на думку авторів законопроєкту, повинні призвести до прискорення розгляду кримінальних проваджень та “поліпшити якість доступу громадян до правосуддя”.