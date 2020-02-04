Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За нього проголосували 366 парламентаріїв.

Законом передбачається можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді.

Законопроєктом, зокрема, пропонується внесення змін до статей 4 та 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а саме:

доповнити перелік осіб, звільнених від сплати ЄСВ, особами, які провадять незалежну професійну діяльність якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю. Такі особи зможуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

звільнити осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, від сплати за себе ЄСВ за умови взяття їх на облік як фізичних осіб-підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

скасувати зобов’язання для фізичних осіб-підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір ЄСВ у разі відсутності діяльності, тобто за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).