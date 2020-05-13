Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 238 нардепів.

Зокрема, пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, якими передбачити можливість проведення зборів та комітету кредиторів дистанційно (у режимі відеоконференції та шляхом опитування) та продовження строків проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство.

Також, проєктом пропонується тимчасово на період дії карантину, та протягом 90 днів з дня його скасування не відкривати провадження у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 01 лютого 2020 року; продовжується строк, у який боржник зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності); надається право комітету кредиторів та забезпеченим кредиторам (щодо майна, яке є предметом забезпечення) прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника; зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника.