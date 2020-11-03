Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 4051 підтримали 311 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблено “з метою вдосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи”.

Законопроєктом пропонується:

• Розмежувати поняття надомної праці і дистанційної праці.

• Встановити, що віддалена робота – це коли робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця в будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. А надомна робота – це коли робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів.

Відтак, ключовою особливістю надомного формату роботи є те, що робоче місце в цьому випадку є фіксованим (узгодженим з роботодавцем). Дистанційна робота передбачає, що працівник може сам вибирати і змінювати місце роботи, без узгодження з керівництвом (і сам відповідає за організацію безпечних умов праці).

• Дозволити роботодавцю при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання працівника або місце за його вибором, де буде виконуватися робота.

• Роботодавець повинен ознайомити не менше ніж за два місяці співробітників з умовами та специфікою переведення на режим гнучкого робочого часу і забезпечити точний облік відпрацьованого часу та контроль за його дотриманням.

• Працівник зможе ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця шляхом обміну електронними документами.

• Передбачена можливість встановлювати за письмовим, взаємним погодженням режиму праці із саморегульованим часом початку, закінчення та тривалості робочого часу протягом робочого дня (на певний термін або безстроково, як при прийомі на роботу).

• У разі порушення працівником гнучкого робочого часу він може переводитися на загальновстановлений режим без попереднього повідомлення роботодавцем про таке переведення.

• Передбачити, що при надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації (якщо інше не передбачено в трудовому договорі).

• Працівникові буде надана можливість вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу в разі, якщо на робочому місці щодо нього було вчинено дії, що містять ознаки дискримінації.

• Працівнику, який має дитину віком до 3 років або здійснює догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, надається можливість виконувати свою роботу на умовах віддаленої роботи.

• Передбачено укладання договорів з працівниками про повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну знищенням або пошкодженням обладнання та засобів, наданих в користування для виконання дистанційної роботи.

Документ визначає поняття “гнучкий режим робочого часу”. Він може передбачати: 1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки (може передбачатися поділ робочого дня на частини); 2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу; 3) час перерви для відпочинку і харчування.