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Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів, №5270, доповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що цей законопроєкт про проведення експерименту з реалізації проєкту щодо створення в Україні інституту електронного резидентства, яке є статусом, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні.

Проєктом закону запроваджуються сприятливі умови для реєстрації заінтересованими іноземцями та особами без громадянства, які набули статусу е-резидента, себе як фізичної особи-підприємця та ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні.

Е-резидентом-підприємцем є Е-резидент, який зареєстрований на підставі його заяви через Портал “Дія”, фізичною особою-підприємцем, та обрав виключно спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи без сплати ПДВ та без найманих осіб.

Закон дозволить дистанційну реєстрацію е-резидентів як ФОП, ведення бізнесу в юрисдикції України, відкриття банківських рахунків онлайн, та спрощений доступ до адмінпослуг в Україні з е-підписом (КЕП).

Народні депутати у виступах підтримали законопроєкт. За результатами голосування законопроєкт 286 голосами прийнято за основу.