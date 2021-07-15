Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний законопроєкт проголосував 251 народний депутат.
Законопроєктом пропонується впровадити поняття: “державного екологічного контролю”, “інформаційно-телекомунікаційної системи заходів державного екологічного контролю”.
Законопроєкт посилює відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, встановлює штраф за недопуск екологічного інспектора на підприємство, прибирає дублювання повноважень між різними державними установами.
Законопроєкт передбачає створення єдиного органу державного екологічного контролю та реформування системи органів та порядку здійснення державного екологічного контролю. Натомість чинний орган — Державну екологічну інспекцію — відповідно до законопроєкту, мають ліквідувати.
Окрім того, пропонується розширити і покращити порядок планування заходів державного екологічного контролю, до яких належать:
планові та позапланові перевірки,
реагування на виклики,
рейдові перевірки та патрулювання,
перевірки щодо органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
- Підприємства Ахметова, Коломойського, Фірташа є лідерами з забруднення води й повітря. Змусити їх впровадити нове обладнання мав би екологічний закон, але його заблокували. За ухвалення проєкту №4167 у першому читанні проголосував 221 нардеп.