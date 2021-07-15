Верховна Рада підтримала у повторному першому читанні законопроєкт №3091 "Про державний екологічний контроль", що передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції і встановлює алгоритм державного екологічного контролю.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроєкт проголосував 251 народний депутат.

Законопроєктом пропонується впровадити поняття: “державного екологічного контролю”, “інформаційно-телекомунікаційної системи заходів державного екологічного контролю”.

Законопроєкт посилює відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, встановлює штраф за недопуск екологічного інспектора на підприємство, прибирає дублювання повноважень між різними державними установами.

Законопроєкт передбачає створення єдиного органу державного екологічного контролю та реформування системи органів та порядку здійснення державного екологічного контролю. Натомість чинний орган — Державну екологічну інспекцію — відповідно до законопроєкту, мають ліквідувати.

Окрім того, пропонується розширити і покращити порядок планування заходів державного екологічного контролю, до яких належать:

планові та позапланові перевірки,

реагування на виклики,

рейдові перевірки та патрулювання,

перевірки щодо органів державної влади та органів місцевого самоврядування.