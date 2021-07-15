Про це повідомляє кореспондент #Букв.

До порядку денного сесії було включено проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів, №5650.

Законопроєктом пропонується, зокрема:

  • визначити механізм збереження самосійних лісів з подальшим веденням лісового господарства на цих територіях;
  • встановити заборону на розорювання пасовищ і сіножатей на період до 01.01.2025;
  • провести інвентаризацію відмінних від ріллі ділянок, які були передані з державної в комунальну власність, з метою виявлення природоохоронних ділянок та вжиття заходів для їх збереження;
  • надати Кабінету Міністрів України право погоджувати зміну цільового призначення лісів на землях усіх категорій, право надавати в постійне користування ліси державної форми власності для ведення лісового господарства; ввести заборону на використання інвазійних видів дерев при лісорозведенні;
  • спростити процедуру переведення земель приватної власності в землі лісогосподарського призначення при наявності бажання власника;
  • підтвердити право власності на ліси для державних та комунальних лісогосподарських підприємств на основі планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування;
  • запровадити механізм викупу державою земельних ділянок для збереження територій природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства.

За результатами голосування законопроект прийнято за основу 301 голосом “за”.