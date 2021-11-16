Верховна Рада, 16 листопада, у другому читанні проголосувала за законопроєкт №3504 "Про медіацію", який стосується позасудової процедури врегулювання спорів.

Про це повідомляють #Букви.

Дія закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з проведенням медіації з метою запобігання виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому. Або врегулювання цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних спорів, а також у справах про адміністративні правопорушення і в кримінальних справах для примирення потерпілого з обвинуваченим.

Медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

Медіація не впливає на перебіг позовної давності.

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Вона не проводиться у конфліктах (спорах), що впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації.

Фото: #Букви

Отримати статус медіатора зможе будь-яка особа, яка має вищу освіту і пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами. Підготовка у сфері медіації становитиме не менше 90 годин навчання, у тому числі 45 годин практичного навчання.

Підготовку у сфері медіації здійснюватимуть спеціалізовані навчальні заклади.