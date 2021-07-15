Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроєкт проголосували 238 народних депутатів.

Норми цього документу зобов’яжуть держструктури надавати публічні послуги в електронній формі. Законном введено нові терміни, такі як “електронна публічна послуга”, “автоматичний режим надання електронної публічної послуги”, “комплексна електронна публічна послуга”, “система електронної взаємодії електронних ресурсів”, “публічна послуга”, інших термінів, пов’язаних з наданням (отриманням) електронних публічних послуг, а також встановлюються особливості їх надання.

У Мінцифри зазначили, що почнуть поступово впроваджувати цей законопроєкт.

Працюватимуть в 4-х напрямках:

Перш ніж перевести держсервіси онлайн, внесуть значні зміни в документи законів — про електронні публічні послуги, державні реєстри, хмарні сервіси в держсекторі та законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн. Оцифрують всі важливі для українців документи, щоб вони завжди були під рукою у смартфоні в необхідний момент. З 23 серпня електронний паспорт у застосунку Дія вже прийматимуть в усіх установах України на рівні з паперовим. Щоб цифрові документи працювали правильно, міністерство вдосконалить систему електронного документообігу. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку — усе можна буде зробити на одному порталі за допомогою Дія.Підпису. Створть е-послуги для всіх життєвих ситуацій. Подати заяву на шлюб, записатися в чергу до дитячого садочка, отримати довідку про місце навчання, призначення пенсії чи субсидії — ми вже працюємо над переведенням цілого пакету сервісів в онлайн, які скоро будуть доступні в Дії.

У Мінцифри зазначили, що тепер держорган не повинен вимагати від людини інформацію, яка вже є про неї в його реєстрах. Наприклад, РАЦС не вимагатиме у вас свідоцтво про шлюб, адже ці дані є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.