Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам ("антиколомойський закон").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2571-д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності” проголосували 270 народних депутатів.

Документ підтримали: 200 нардепів від “Слуги народу”, 3 – від групи “За майбутнє”, 18 – від “Голосу”, 16 – від групи “Довіра”, 23 – від “Європейської Солідарності”, 10 позафракційних.

Що передбачає документ

Законопроєкт забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

Власники банку можуть в суді довести незаконність рішення Національного банку і спробувати отримати компенсацію у грошовій формі. Її розмір повинен визначити незалежний міжнародний аудитор.

При цьому визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування. Також неможливе відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.

Судові провадження, які почалися, але не отримали остаточне рішення до дня набуття чинності цим законом, будуть розглядатися за новими правилами, передбаченими цим документом.

Варто зазначити, що ухвалення банківського закону – одна з ключових вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми.

Закон, зокрема, стосується “ПриватБанку”, який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському. Банк був націоналізований, але Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за нього.