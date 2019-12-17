Верховна Рада України проголосувала після доопрацювання за закон про підтримку Національної скаутської організації "Пласт" із пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” проголосували 316 народних депутатів: 215 – від “Слуги народу”, 1 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 27 – від “Європейської Солідарності”, 11 – від “Батьківщини”, 17 – від депутатської групи “За майбутнє”, 20 – представники “Голосу”, 16 – від депутатської групи “Довіра” і 9 позафракційних.

У доопрацьованому законі змінено його назву. Тепер вона звучить так: “Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху” (раніше документ називався – “Про державне визнання і підтримку “Пласту “- Національної скаутської організації України”).

Із закону вилучили норми, які, на думку президента, суперечили законодавству і порушували принцип рівності громадських організацій.

Так, спочатку в документі зазначалося, що закон визначає скаутську організацію “Пласт” – як єдину в Україні скаутську громадську організацію. Однак, згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, сьогодні в нашій країні існують кілька скаутських спільнот.

Доопрацьований закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань. Питання визнання історичного вкладу “Пласту” відображено в преамбулі.

У статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового і скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об’єднань.

Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і місцевих програм щодо дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань. Також передбачена можливість залучення пластових, скаутських громадських об’єднань (за їхньої згоди) до реалізації державних та місцевих програм.

Законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань. При затвердженні державного і місцевих бюджетів можуть передбачатися витрати на підтримку програм, проектів, спрямованих на пластові, скаутські освітні програми.

Доопрацьований закон передбачає, що центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України і створенню інфраструктури такого руху, в якій освіта і виховання здійснюються українською мовою.

ДОВІДКА. “Пласт” – національна скаутська організація України. Цей рух виник услід за англійським, німецьким та іншими національними молодіжними рухами в 1911 році на частині території нинішньої України, яка входила в той час до складу Австро-Угорщини. Мета “Пласту” – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.