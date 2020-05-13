Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Документ передбачає зміну переліку осіб, щодо яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

Зокрема, до переліку додаються помічники суддів Конституційного суду, керівники, заступники керівників акціонерних товариств та членів наглядової ради акціонерних товариств з 50% акцій в державному володінні.

Також згідно із законопроєктом публічною стає інформація про винагороди керівників або заступників керівників, членів наглядової ради підприємств, 50% статутного капіталу яких перебуває у власності держави або територіальної громади.

При цьому зі списку виключили осіб, які виконують обов’язки на громадських засадах.

Також законопроєктом уточнюється положення про членів сім’ї посадових осіб. Їх запропоновано визначати як дітей і будь-яких інших осіб за умови спільного проживання, наявності загальних прав і обов’язків.

Уточнюється, що прийняття законопроєкту підтримали 236 народних депутатів.