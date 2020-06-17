Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Проєкт закону № 3318 підтримали за основу 306 нардепів.
Основними цілями документа є: наближення українського законодавства до актів ЄС (в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом) та впровадження в Україні світових стандартів у сфері здоров’я і благополуччя тварин.
Законопроєкт повинен врегулювати питання:
• благополуччя сільськогосподарських тварин, створення для них належних умов утримання;
• реєстрації та обігу ветеринарних препаратів;
• застосування протимікробних препаратів, мінімізації використання антибіотиків у тваринництві;
• зменшення кількості ветеринарних документів, що спростить умови господарської діяльності в галузі тваринництва;
• впровадження безстрокової реєстрації ветеринарних лікарських засобів;
• спрощення ввезення живих тварин на територію України в певних випадках;
• підвищення відповідальності за порушення законодавства “в сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин”;
• розвитку ветеринарної практики.
Як поінформували в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, законопроєкт передбачає наступні ключові зміни:
1. Зменшення кількості дозвільних документів у галузі ветеринарної медицини з 5 до 3. Можливість видавати такі документи отримають ліцензовані ветеринарні лікарі.
2. Суттєве скорочення термінів видачі таких документів – у 30 разів (з одного місяця до одного дня).
3. Можливість видачі ветеринарних документів та ветеринарних рецептів в електронній формі.
4. Створення бази даних ветеринарного фармакологічного нагляду. Це буде система, яка дозволить оперативно реагувати на загрози, пов’язані із застосуванням ветеринарних лікарських засобів, і своєчасно вживати заходів.
5. Уніфікацію правил здійснення державного контролю по всьому харчовому ланцюгу, що “забезпечить іншу якість відносин між бізнесом і державою”.
Очікується, що ці та інші зміни сприятимуть: посиленню захисту тварин; підвищенню відповідальності за порушення законодавства в сфері ветеринарної медицини; створенню кращих умов господарювання в галузі тваринництва; розвитку приватної ветеринарної медицини в сільській місцевості; міжнародній торгівлі; виробництву ветеринарних препаратів тощо.
- Раніше Парламент схвалив законопроєкт про продовження повноважень служб по здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю.