Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про ветеринарну медицину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3318 підтримали за основу 306 нардепів.

Основними цілями документа є: наближення українського законодавства до актів ЄС (в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом) та впровадження в Україні світових стандартів у сфері здоров’я і благополуччя тварин.

Законопроєкт повинен врегулювати питання:

• благополуччя сільськогосподарських тварин, створення для них належних умов утримання;

• реєстрації та обігу ветеринарних препаратів;

• застосування протимікробних препаратів, мінімізації використання антибіотиків у тваринництві;

• зменшення кількості ветеринарних документів, що спростить умови господарської діяльності в галузі тваринництва;

• впровадження безстрокової реєстрації ветеринарних лікарських засобів;

• спрощення ввезення живих тварин на територію України в певних випадках;

• підвищення відповідальності за порушення законодавства “в сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин”;

• розвитку ветеринарної практики.

Як поінформували в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, законопроєкт передбачає наступні ключові зміни:

1. Зменшення кількості дозвільних документів у галузі ветеринарної медицини з 5 до 3. Можливість видавати такі документи отримають ліцензовані ветеринарні лікарі.

2. Суттєве скорочення термінів видачі таких документів – у 30 разів (з одного місяця до одного дня).

3. Можливість видачі ветеринарних документів та ветеринарних рецептів в електронній формі.

4. Створення бази даних ветеринарного фармакологічного нагляду. Це буде система, яка дозволить оперативно реагувати на загрози, пов’язані із застосуванням ветеринарних лікарських засобів, і своєчасно вживати заходів.

5. Уніфікацію правил здійснення державного контролю по всьому харчовому ланцюгу, що “забезпечить іншу якість відносин між бізнесом і державою”.

Очікується, що ці та інші зміни сприятимуть: посиленню захисту тварин; підвищенню відповідальності за порушення законодавства в сфері ветеринарної медицини; створенню кращих умов господарювання в галузі тваринництва; розвитку приватної ветеринарної медицини в сільській місцевості; міжнародній торгівлі; виробництву ветеринарних препаратів тощо.