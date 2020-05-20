Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується удосконалити норми і положення чинного законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, а також врегулювати питання перехідного періоду, що виникають у зв’язку із введенням в дію Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з 1 травня 2019 та необхідністю прийняття співвласниками усіх багатоквартирних будинків (незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком) рішень про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу).

Також проєктом пропонується внести зміни до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про ринок природного газу”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, “Про теплопостачання”, “Про метрологію та метрологічну діяльність”, “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.