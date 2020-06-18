Верховна Рада України ухвалила в першому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, розглядалися три законопроєкти про референдум: № 3612, ініційований президентом Володимиром Зеленським; № 2182 (авторства лідера “Батьківщини” Юлії Тимошенко і нардепа від цієї фракції Сергія Соболєва); № 3177 (авторства нардепів від ОПЗЖ).

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував нардепам підтримати президентський законопроєкт (№ 3612). У підсумку цей документ був підтриманий 252 голосами нардепів.

Також були поставлені на голосування два інших законопроєкти (як такі, що стосуються однієї теми). Законопроєкт Тимошенко № 2182 підтримали 68 депутатів.

За проєкт закону № 3177 проголосували 75 народних обранців.

Що передбачає законопроєкт Зеленського про референдум

У законопроєкті “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” – понад 150 сторінок. Він містить 13 розділів і 131 статтю.

Згідно із законопроєктом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі 4 питання: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України (про загальні принципи; вибори і сам референдум; а також про внесення змін до Основного закону); 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

При цьому не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

• що суперечать положенням Конституції України, принципам і нормам міжнародного права;

• спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

• законопроєктів щодо податків, бюджету, амністії;

• віднесені Конституцією України та законами нашої країни до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання, на яке потрібно буде дати відповідь: “так” або “ні”.

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі не потребуватимуть затвердження будь-яким державним органом.

Рішення, прийняте на такому референдумі, можна буде змінити тільки шляхом нового всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.

Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму: 1) загальне право голосу; 2) рівне право голосу; 3) пряме волевиявлення; 4) вільна участь у всеукраїнському референдумі; 5) добровільність участі у всеукраїнському референдумі; 6) таємне голосування; 7) особисте голосування; 8) одноразове голосування; 9) публічність і відкритість процесу всеукраїнського референдуму.

Згідно із законопроєктом, референдум не може проводитися одночасно з черговими й позачерговими загальнодержавними виборами.

Електронне голосування

Однією із ключових новацій законопроєкту є можливість введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму: в тому числі електронного голосування.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, “найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців та вберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань”. Ці моменти планується врегулювати законодавчо.

Для е-голосування пропонується створити спеціальну “автоматизовану інформаційно-аналітичну систему”.

Хто призначатиме референдум

Всеукраїнський референдум про затвердження змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” Основного закону призначатиме президент.

Глава держави також буде проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Для цього необхідно три мільйони підписів громадян з двох третин адміністративно-територіальних одиниць України (щонайменше по 100 тис. підписів у кожній такій одиниці).

Референдум щодо зміни території України призначатиметься Верховною Радою України відповідно до Конституції України.

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Обмеження при призначенні референдуму

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

У разі якщо воєнний або надзвичайний стан введено після призначення референдуму, суб’єкт призначення не пізніше ніж на третій день після введення такого стану повинен видати акт про зупинення процесу референдуму (до закінчення дії режиму НС).