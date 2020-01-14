Верховна Рада України ухвалила заяву у зв'язку з трагічною загибеллю пасажирів літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 2726 проголосували 368 народних депутатів.

Згідно із заявою, Верховна Рада очікує офіційних вибачень від Ірану, війська якого збили український літак, визнання повної відповідальності і наполягає на необхідності прозорого розслідування обставин цієї трагедії.

“Верховна Рада України очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за збиття українського літака та загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність. Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі”, – зазначається в заяві.

Рада також згадала про системні проблеми в організації авіаруху цивільних літаків над територією Ірану, які “вимагають ретельного вивчення і вирішення”.

“Верховна Рада України закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів зі своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього дієві політичні й технічні механізми”, – наголошується в заяві.

Українські депутати також висловили глибокі співчуття сім’ям і близьким усіх загиблих і парламентам країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи.

Крім того, нардепи закликали світове співтовариство і міжнародні організації підтримати Україну в її прагненні домогтися покарання винних і виплати компенсацій сім’ям жертв авіакатастрофи.

Під час обговорення документа виступив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, який закликав ухвалити більш жорстку редакцію заяви.

“Той, хто збив російською ракетою український літак, повинен понести міжнародну правову відповідальність. Для цього занадто мало визнання провини з боку Ірану. Потрібно знайти відповіді на надзвичайно важливі запитання: не лише хто натиснув кнопку “Пуск”, а хто був у бойовому розрахунку – іранці чи іноземні інструктори, хто і чому віддав наказ, чийого виробництва була зброя… Ось чому зміст нашої заяви є дуже важливим. Вона не повинна носити поминально-ритуальний характер. Вона повинна демонструвати сильну українську позицію влади та опозиції”, – заявив Порошенко.

Він запропонував внести до порядку денного розроблений “ЄС” варіант заяви.

У свою чергу спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що регламент не передбачає альтернативних постанов.

Варто відзначити, що доповідав по проєкту постанови щодо заяви Парламенту нардеп від “Слуги народу” Богдан Яременко, який досі не звільнений з посади глави комітету із зовнішньої політики після скандалу з особистим листуванням. Це викликало невдоволені вигуки нардепів в залі і крики “Ганьба!”.