Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроєкт проголосували 302 депутати.

Введено поняття “базові” і “тематичні” просторові дані (всього законопроєктом передбачено 32 набори даних), а також адміністратора, який збирає метадані, що спростить доступ до геопросторових даних та їх пошуку. Дані публікуються в тому вигляді, в якому були створені, і всі їхні власники повинні оприлюднити свої дані на своїх порталах.

Законопроєкт передбачає створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, таких як системи координат і висот, державний кордон, адміністративно-територіальні одиниці (включаючи їх межі), населені пункти з вулицями, будівлі та споруди, автомобільні дороги та залізничні дороги, інженерні комунікації, порти і аеропорти, земельну покрив і грунти, земельні ділянки, географічні назви, цифрова модель рельєфу, ортофотоплани.

Безкоштовний і відкритий доступ до них буде забезпечуватися через офіційний сайт національної інфраструктури або геопорталів власників.

Також вводиться відповідальність за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних і вносяться відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється штраф “за порушення прав на просторові дані і метадані, незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих, їх втрату або несанкціоноване знищення, порушення порядку використання”.

Зокрема, пропонуються штрафи в розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення протягом року – 200-250 таких мінімумів.

Більшість положень цього закону вступають в силу з 1 січня 2021 року.